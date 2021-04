Solarauto’s bouwen op het Strabrecht College in Geldrop

Minder afval in Geldropse Pessershof na gesprek met burgemees­ter

27 april GELDROP - In de Pessershof in Geldrop wordt sinds jaren afval gedumpt. Naar aanleiding van een artikel in deze krant, stelde de politieke partij Samen schriftelijke vragen aan het college over het probleem in de wijk Braakhuizen-Zuid. De omwonenden van de hof, die het meer dan zat zijn, gingen in gesprek met burgemeester Jos van Bree.