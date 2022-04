Soliste treedt gewoon op tijdens Geldrops Palmpasenconcert: ‘Mijn pols heeft niets met mijn stem te maken’

GELDROP - Sopraan Mirjam Geilenkirchen (67) brak haar pols tijdens een repetitie voor het Palmpasenconcert in de Geldropse Brigidakerk. Maar er is geen denken aan dat ze het concert laat schieten. ,,Mijn arm doet het niet, maar mijn stem wel”, zegt ze. ,,Dus ik zing zondag tijdens het concert.”

,,Ik zou met organiste Masha Chazan mijn stukken doornemen. Samen met haar liep ik naar het orgel dat op het verhoogde priesterkoor in de Heilige Brigidakerk staat. Toen ik naast haar wilde ging staan, stapte ik mis en viel van de verhoging af.” Haar pols stond scheef en ze had veel pijn. ,,De organiste ging met me mee naar het ziekenhuis”, vertelt Geilenkirchen. ,,Ze begeleidde me op een heel andere manier dan we ons hadden voorgesteld. We hadden nog geen noot gezongen of gespeeld.” Het bleek geen eenvoudige breuk. ,,De operatie heeft lang geduurd. De arts vertelde dat het een puzzel was om alle losse stukjes weer aan elkaar te zetten.”

Het is niet de enige pech dat het gezin Geilenkirchen uit Maarheeze de laatste maanden overkwam. Haar man Harry kreeg eind december een flink ongeluk en is nog aan het revalideren. ,,We hebben nu overal hulp bij nodig”, zegt Geilenkirchen. ,,Gisteren moest de buurvrouw me helpen om de rits van mijn jas dicht te maken. En dat ben ik niet gewend. Ik sta liever klaar voor anderen. Ik moet overal naar toegebracht worden omdat mijn man en ik niet mogen rijden. In het begin vond ik het moeilijk om hulp te vragen, maar iedereen is zo bereid om te helpen, dat ik het nu gemakkelijker doe. Ik krijg ook veel bloemen, dat doet me goed.”

Geilenkirchen heeft nog veel pijn, maar ze piekert er niet over om het concert te laten schieten. ,,Zingen is mijn grootste hobby. Ik vergeet alles als ik met muziek bezig ben en mijn pols heeft niets met mijn stem te maken. Die doet het prima. Het thema van het concert is ‘Lijden’, maar het lijdensverhaal laat ook een groot doorzettingsvermogen en plichtsbesef zien. Ik ben een bikkel, dat zeiden ze in het ziekenhuis ook en ik ga zondag tien minuten de sterren van de hemel zingen.”

Slotstuk

Ze zingt het Pie Jesu van G. Faure en het Largo van Handel. Ze neemt ook het slotstuk van het concert voor haar rekening: The Hoy City van St. Adams. ,,Masha en ik moeten de stukken nog wel repeteren. Dat gaan we vrijdag doen en dan waag ik me niet in de buurt van het priesterkoor.”

Het concert wordt aangeboden door de Parochie Heilige Nicasius en is georganiseerd door Monique Stuvel. ,,Het thema bevat zowel het universeel als persoonlijk lijden. Geilenkirchen heeft het wat dat laatste betreft pech gehad. Fijn dat ze toch meedoet.”

Gratis concert

Het twee uur durende gratis concert begint zondagmiddag 10 april om 14.00 uur en is zeer gevarieerd. De deelnemende koren zijn het parochieel dames- en mannenkoor uit Mierlo, het damesgezelschap Irish Mist uit Geldrop en het Leends Accoord. Solisten: Mirjam Geilenkirchen (met begeleiding van organiste Masha Chazan), Eline Boon op harp en singer-songwriter Tijmen Smulders.