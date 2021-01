Soulmates en Ons Restaurant in Mierlo gaan dicht; ondernemersechtpaar ziet door coronacrisis geen toekomst meer voor deze zaken

De officiële opening van eetcafé Soulmates, in de ruimte naast de bar van de Backstage Barber Pub, was in november 2019. ,,Ons eetcafé kwam voort uit de vriendschap tussen ons en onze compagnons Ruud Gerrits en Jean-Pierre Donkers”, vertellen chef-kok Marcel Dijstelblom (53) en Milica Vogels (48). ,,We hebben een gezamenlijke passie voor muziek en lekker eten. We maakten een vliegende start, want we werden vanaf het begin gedragen door de mensen in Mierlo. Maar ook voor ons geldt dat er te weinig toekomstperspectief is in deze coronacrisis. We zijn genoodzaakt te stoppen.”