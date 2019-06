SP-afdeling Nuenen op sterven na dood

NUENEN - Het vertrek van SP-fractievoorzitter Hein Kranen heeft blootgelegd dat het voortbestaan van de partijafdeling in Nuenen aan een zijden draadje hangt. Ook afdelingsvoorzitter Bas Smouter heeft zijn functie neergelegd. Als niemand opstaat om de kar te trekken, doet de SP in 2022 niet mee aan de lokale verkiezingen.

In een ultieme poging om de SP-afdeling Nuenen te redden zijn de leden opgeroepen om zich te melden voor een actieve rol. Onder andere in het afdelingsbestuur zijn drie van de vijf functies vacant. De afdeling zoekt onder andere een voorzitter, nadat voormalig raadslid Bas Smouter vorige week de daad bij het woord voegde en zijn functie beschikbaar stelde.

Een verband met het vertrek van fractievoorzitter Hein Kranen is er niet, zegt Smouter. Hij had zijn afscheid al eerder aangekondigd.

Bergafwaarts

De Nuenense afdeling van de SP werd ongeveer twaalf jaar geleden opgericht. In 2014 deed de partij voor het eerst mee aan de verkiezingen in Nuenen. De SP debuteerde in de Nuenense gemeenteraad met twee zetels en dwong meteen coalitiedeelname af. Vorig jaar leverde de partij een zetel in. Toch ging de SP weer meedoen in de coalitie.

Nauw betrokkenen zeggen dat het sinds het debuut in de gemeenteraad snel bergafwaarts is gegaan met de afdeling. De enthousiaste club uit het begin is afgetakeld. ,,In het begin was het geweldig maar de sfeer is zuur geworden’’, zegt voormalig burgercommissielid Fred Lambert die recent zijn SP-lidmaatschap opzegde.

Fred Lambert en zijn echtgenote Teuntje Schulp zetten zich vanaf het begin actief in voor de SP maar concluderen dat de fractie op cruciale onderwerpen keuzes heeft gemaakt die voor de achterban niet zijn te verdedigen. ,,Kritiek werd niet getolereerd en discussie was niet mogelijk’’, aldus Lambert.

Verkiezingsdeelname

Het besluit om in 2016 plotseling uit de coalitie te stappen was bijvoorbeeld niet overlegd met de leden, zegt Schulp. In hoogoplopende lokale discussies over bijvoorbeeld het Uitvaarthuis en de omstreden kap van berkenbomen aan de Vallestap koos Kranen tegen de zin van de leden de zijde van de oppermachtige lokale partij W70, voegt Lambert toe. Kranen heeft zich volgens hem bovendien onvoldoende laten horen nadat het college van B en W het initiatief nam om de aanleg van een oostelijke randweg een stap dichterbij te brengen.