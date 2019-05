SP verdwijnt uit Nuenense gemeenteraad

Brabant na Limburg topleveran­cier asperges, teelt in Gel­drop-Mier­lo meer dan verdubbeld

29 mei Ruim een derde van alle Hollandse asperges kwam in 2018 uit Noord-Brabant. Daarmee is de provincie 's lands tweede leverancier van het witte goud, na koploper Limburg, dat ruim 60 procent van alle asperges leverde. In Geldorp-Mierlo is de teelt vergeleken met 2017 meer verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de aspergeteelt.