Spanning in coalitie over Nuenen-Zuid

Achter­klein­doch­ter Sien de Groot ontvangt Vincent van Goghpen­ning

28 maart Bij de bronzen driedimensionale weergave in het Park in Nuenen van het schilderij De Aardappeleters, ontving Carolien Goertzen-de Groot uit handen van wethouder Ralf Stultiëns donderdagmiddag de bronzen Vincent van Goghpenning. Zij is de achterkleindochter van Gordina de Groot, beter bekend als Sien, een van de personages op Van Goghs Aardappeleters. De penning is gemaakt door de Eindhovense kunstenaar en Van Goghliefhebber Peter Nagelkerke.