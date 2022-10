Speciaal arrestatieteam haalt man uit flatwoning in Geldrop en vindt wapens binnen

In Nue­nen-West komen 22 studio’s voor mensen met dementie

NUENEN - Aan de Opwettenseweg in Nuenen komt een woongebouw met 22 studio’s voor ouderen met dementie. Het is een initiatief van zorggroep Dagelijks Leven, dat in het hele land dit soort kleinschalige huisvesting verzorgt.

28 oktober