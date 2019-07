Speciale namen: Adelied uit Geldrop vond haar naam vroeger niet leuk

7 miljoen van Brainport Regio Deal voor cultuur en sport in regio Eindhoven - Helmond

6:00 EINDHOVEN - 7 miljoen euro rijksgeld is beschikbaar uit de Brainport Regio Deal voor voorzieningen in de sectoren sport en cultuur in de regio Zuidoost-Brabant. Twee miljoen daarvan is apart gezet voor de samenwerkende zeven theaters (1,5 miljoen) en bibliotheken (vijf ton) in de regio.