Speciale opvanggroep voor kinderen uit Geldrop-Mierlo

GELDROP - MIERLO - In Geldrop, in kindcentrum de Vlinder komt per 1 maart een speciale opvanggroep voor 18 kinderen voor wie de reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang (tijdelijk) niet geschikt zijn. De gemeente Geldrop-Mierlo geeft er subsidie voor.

Soms kunnen kinderen vanwege gedragsproblemen of een achterstand of stoornis in de ontwikkeling niet langer terecht op de kinderopvang of bij de buitenschoolse opvang. Vaak krijgen ze dan een indicatie voor een medisch kinderdagverblijf. Maar in Geldrop in brede school de Vlinder in Braakhuizen-Zuid, komt nu een speciale opvanggroep voor deze kinderen. Het is een voorziening tussen de gewone opvang en de medische opvang in.

18 Kinderen

De speciale opvang wordt geboden door Kluppluz, een landelijke organisatie voor kinderen die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. De begeleiding is in handen van een team van onder anderen pedagogen, gedragswetenschappers en onderwijsdeskundigen. Er zijn al een Kluppluz-opvanggroepen in Eindhoven, Gemert en Veldhoven. In de Vlinder kan de organisatie per 1 maart over een eigen ruimte beschikken. Er is dan plaats voor 18 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Het is de bedoeling dat ze na verloop van tijd weer terug kunnen naar de gewone kinder- of buitenschoolse opvang.

Dichterbij

De nieuwe opvang is voor kinderen uit Geldrop en Mierlo. ,,Zodat ze in ieder geval wat dichterbij huis terecht kunnen", zegt wethouder Peter Looijmans, die meteen aangeeft dat de gemeente er dit jaar 186.000 euro subsidie voor over heeft. Dat is overigens geen extra geld. De speciale opvang van deze kinderen kost nu ook geld. Meer zelfs, want ze moeten ook gebracht en gehaald worden naar een voorziening buiten de gemeente.

Een woordvoerder benadrukt het belang van de opvang in eigen woonplaats: ,,Het is natuurlijk toch al heel wat als je naar een speciale kinderopvang moet. Dan is het wel fijn als je gewoon in de buurt van je huis en je vriendjes blijft.”