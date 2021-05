Speeltuin De Viking in Geldrop na jaar sluiting weer open

De peuterhoek van de speeltuin werd in 2019 voor 30.000 euro opgeknapt. Een jaar lang stonden de speeltoestellen ongebruikt in de gesloten speeltuin. Vrijdag werd de hoek eindelijk voor het eerst in gebruik genomen. Sommige kleintjes waren zo overdonderd door het aantal mogelijkheden dat ze tijd nodig hadden om te besluiten welk toestel ze het eerst wilden proberen.

Schommels

Ook al werd de peuterhoek niet gebruikt, er was wel onderhoud nodig. ,,Ongebruikte toestellen, hebben we gemerkt, worden vies en groen”, vertelt de nieuwe voorzitter Van der Linden. Hij werd in januari coördinator van de vrijwilligers en wist het team uit te breiden tot 12 mannen en vrouwen. In maart nam hij ook het voorzitterschap op zich. ,,We willen geen limiet stellen aan het aantal bezoekers. Als we een poosje open zijn, zien we vanzelf of het te druk wordt en kunnen we nog regels gaan stellen.”