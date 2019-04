Speeltuin De Viking in Geldrop weer open

GELDROP - “Ik kom hier al jaren, maar ik heb nog nooit zo druk gezien”, zegt een opgewekt lachende vrouw uit de wijk Braakhuizen-Zuiid nadat ze net de poort is binnengestapt van de zonovergoten speeltuin De Viking. De poort ging gisteren voor het eerst open in het nieuwe seizoen. Inderdaad zijn heel veel vaders en moeders naar de tuin aan het Speeltuinpad in Geldrop gekomen. De fietsenstalling lijkt helemaal vol.

“Het is hier ook superleuk. Zeker nu de ton weer terug is. Ik kom hier heel vaak”, vertelt de enthousiaste tienjarige Vanesse van Mechelen. De ton, die gaat draaien als de kinderen erin lopen is in reparatie geweest. Voor die reparatie zorgt de groep onderhoud van de vijftien vrijwilligers in de tuin.

“Ik vind het hier heel leuk. Ik heb vier kinderen. Ik kom al drie jaar hier, het is veilig voor de kinderen. Er is goed en leuk speelmateriaal”, vertelt Walid Alewihi.

Vrijwilligers

De speeltuin had de afgelopen jaren nijpende tekorten aan vrijwilligers. Jan Bakker is sinds januari de nieuwe voorzitter van het bestuur van de speeltuin. Hij is voortvarend aan de gang gegaan om aan die tekorten te werken. “In het verleden hebben we de speeltuin verschillende keren gesloten moeten houden, omdat we geen vrijwilligers hadden om de ingang en het winkeltje te bemannen. Dat mag niet meer voorkomen. Desnoods gaan de bestuursleden de vrijwlligersplaatsen bezetten”, stelt hij. De voorzitter zorgde voor een nieuwe huisstijl en bestelde uniforme kleding. Als die klaar is lopen de medewerkers in blauwe polo en fleece vest.

Bakker wil zorgen dat de vrijwilligers enthousiast blijven voor de speeltuin. “Zij moeten inspraak hebben.en daardoor het gevoel hebben dat ze er echt bij horen.’' De voorzitter wil er nog graag vrijwilligers bij.

112 dag

Deze middag zijn de kinderen druk met een speurtocht. Als ze daarmee klaar zijn krijgen ze een bellenblaas en snoep. Mandy Mennen is de vrijwilliger die de speurtocht leidt: “Elke maand organiseren we iets. In de zomer twee maal per maand. binnenkort hebben we weer iets met Pasen en vervolgens komt dan een 112 dag, waar politie en brandweer in De Viking aanwezig zijn.”

Zeynep Senal was zelf ook acht jaar vrijwilliger. “Het is altijd leuk voor de kinderen en lekker in de buurt.”

René Schurink is voor de tweede keer in de Speeltuin. “Het is hier heel netjes. Die kinderen vermaken zich wel. Dan je kun je als ouders hier gaan zitten. Die kinderen trekken hun plan.”