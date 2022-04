Speeltuin Viking opent tweede paasdag met nieuw toestel en gouden ei

GELDROP - Michael van der Linden, voorzitter van Stichting Speeltuin De Viking in Geldrop, is er zelf voor achter de tekentafel gaan zitten. Voor het bedenken van een nieuw speeltoestel voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Tweede paasdag om 14.00 uur wordt het geopend en kan het voor het eerst beklommen worden.

,,Ik heb vorig jaar bekeken wat kinderen nog missen aan uitdagingen”, vertelt Van der Linden. ,,Een kant en klaar toestel om aan de behoefte te voorzien kon ik niet vinden. En dus ben ik er zelf voor gaan zitten om iets in elkaar te zetten. Het is een uniek geheel geworden.” Het toestel is gesubsidieerd door de gemeente.

En er is maandag nog meer te beleven. ,,We verstoppen twee gouden eieren”, zegt de voorzitter. ,,Een ei voor de kleintjes en een voor de grote kinderen. Wie het vindt krijgt een consumptieabonnement voor de winkel.” Kinderen die het gouden ei niet vinden, niet getreurd. Zij kunnen immers het nieuwe klimparadijs uitproberen dat een hele hoek van de speeltuin in beslag neemt.

De Geldropse speeltuin draait goed. Het enige wat er gemist wordt is een bestuur. Want er is alleen een voorzitter en dus is Van der Linden naarstig op zoek naar bestuursleden. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat anders op een gegeven moment de subsidie vervalt. ,,Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden", weet Van der Linden. ,,Mensen willen nergens meer aan vast zitten en maandelijks vergaderen vinden ze al te veel. Wel zijn alle vrijwilligers die de speeltuin vorig jaar draaiend hielden, gebleven. Ze zorgen voor het onderhoud en staan in de winkel tijdens de openingstijden. Ze hebben nu ervaring opgedaan en het gaat er nu efficiënter aan toe.”

De groep vrijwilligers kan eventueel aangevuld worden met mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en door Senzer gestuurd worden. ,,Ze kunnen re-integreren naar een werksituatie door te helpen bij het onderhoud of horeca-ervaring opdoen in de winkel.”

Van der Linden is van huis uit bedrijfsleider. ,,Ik wil de speeltuin op die manier leiden. Voor ieder probleem is een oplossing. En ik ben ook bezig om andere organisaties bij de speeltuin te betrekken. Met Ananz is dat al gelukt. Ouderen kunnen een middagje in de speeltuin doorbrengen. Het is leuk voor hen om erdoorheen te wandelen en op het terras te zitten bij mooi weer.”

Quote Ik zou graag de bestaande toestellen rolstoel­vrien­de­lijk maken, maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt

Wie ook naar de speeltuin moeten kunnen zijn kinderen die in een rolstoel zitten. Dit voorjaar plaatst de gemeente het eerste inclusieve toestel, dat ook gebruikt kan worden door kinderen en volwassenen in een rolstoel. ,,Ik zou graag de bestaande toestellen ook rolstoelvriendelijk maken, maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Het speelkasteel bijvoorbeeld zou toegankelijk zijn voor rolstoelen als er tegels in lagen, maar dat is onveilig voor de kinderen die aan het klimmen zijn. En veiligheid gaat boven alles. Voorlopig wil ik ieder jaar een bestaand toestel vervangen voor een inclusief toestel.”

De gemeente gaat ook een nieuw dak leggen op de winkel en andere gebouwen. ,,Met dat dak kunnen we er weer dertig jaar tegen. Het gebouw is al energiezuinig gemaakt met o.a. ledverlichting.”

Vanaf tweede paasdag is De Viking, speeltuinpad 2, drie middagen in de week open, woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag om 14.00 uur. Entree is 1,75 per persoon (kinderen tot 2 jaar gratis). Een abonnement is 19 euro voor een gezin met twee kinderen.