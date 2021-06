Spek en bonen-syndroom slaat toe in Geldrop-Mierlose oppositie

GELDROP-MIERLO - Het lijkt onuitroeibaar in Geldrop-Mierlose oppositiegelederen: het gevoel er niet toe te doen. Dat komt ervan als een vanzelfsprekend machtsblok het al jaren voor het zeggen heeft en achter de schermen alles regelt, aldus diezelfde oppositie. Met de verkiezingen in aantocht groeit de frustratie.

Het was halverwege de vorige raadsperiode dat er iets ongekends gebeurde in de Geldrop-Mierlose politiek: de DGG (Democratische Groepering Geldrop) stapte uit de coalitie nadat twee coalitiepartners een motie van wantrouwen indienden. De reden? De arrogantie van de macht. Zelfs coalitiepartners CDA en SP waren het achterkamertjes-geregeer van de DDG zat.

Levendige politiek en een bindend verantwoordelijkheidsbesef

De situatie die toen ontstond was helemaal bijzonder voor Geldrop-Mierlose begrippen. Een minderheidscoalitie van SP (later Samen, toen wethouder Miranda Verdouw uit de SP stapte), CDA en de Mierlose partij DPM maakte de raadsperiode af. Per onderwerp zoekend naar wisselende meerderheden in de raad. Gevolg? Levendige politiek met verrassende partnerschappen en een groot en bindend verantwoordelijkheidsbesef om er samen uit te komen en de gemeente goed te besturen.

De eendracht was zo groot dat er in de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maar weinig vuurwerk zat. De groep lijsttrekkers oogde meer als een club collega's. De verwachting was dan ook dat Geldrop-Mierlo de periode 2018-2022 in zou gaan met een raadsbreed gedragen regeerplan.

Alleen GroenLinks wilde in de bijwagen

Maar dat liep anders. Niet DGG -tot dan vanzelfsprekend de grootste- maar het CDA kreeg de meeste stemmen en dus de leiding in het formatieproces. En binnen de kortste keren was ie er toch weer: het vanzelfsprekende politieke motorblok DGG, DPM en CDA. Samen al goed voor een raadsmeerderheid. Van de andere partijen was alleen GroenLinks bereid de in de bijwagen plaats te nemen.

Inmiddels is GroenLinks al weer uitgestapt. De fractie voelde zich gemuilkorfd door het machtsblok. De wethouder (Rob van Otterdijk) brak met de fractie bleef partijloos aan.

Vooral het laatste jaar groeiden de irritatie en de frustratie bij de oppositiepartijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA en Samen. Ze vinden dat hun coalitie-collega raadsleden zich passief opstellen en het initiatief overlaten aan hun wethouders en -in de achterkamers- aan DGG-fractievoorzitter Frans Stravers.

De bom barstte

Vorige week barstte de bom bij drie van de vijf oppositiepartijen helemaal toen bleek dat alleen zij zich aan de afspraak hadden gehouden om stellingen te leveren voor de reeks 1 op 1 debatten die deze week over de kadernota gehouden zouden worden. Die debatten gaan nu niet door omdat D66, Samen en GroenLinks spinnijdig hun stellingen terugtrokken.

Keuze tussen oud en nieuw

Of dat nou zo erg is voor de inwoners van Geldrop-Mierlo is trouwens maar de vraag. Zoveel onderlinge, fundamentele verschillen over de na te streven doelen zijn er nog steeds niet. Hooguit over de manier waarop. Nee, de grootste keuze volgend jaar voor de Geldroppenaren en Mierlonaren zal waarschijnlijk zijn die tussen de oude, voor velen vertrouwde politiek of toch iets nieuws.