Spoedhulp met carnaval: geknakte enkels en alcohol

HELMOND/EINDHOVEN - Van de kar gevallen en de enkel gekneusd of gebroken, voorover op het gezicht gevallen, van de trap gevallen of gewoon veel en veel te veel alcohol gedronken. Eigenlijk was het bij de spoedposten van de regio-ziekenhuizen tot zondagavond ‘business as usual'. Niemand raakte zwaar gewond.

Tot zondagavond werden bij 3 spoedposten in de regio 4 jongeren onder de 18 jaar binnen gebracht met een alcoholvergiftiging. 2 bij de spoedpost van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, 1 in Eindhoven bij het Catharina Ziekenhuis, 1 in Helmond bij het Elkerliek. Of ook bij de Veldhovense spoedpost van het MMC laveloze jongeren binnen kwamen is niet bekend. Het Màxima wil pas na carnaval op woensdag de stand van zaken opmaken.

Heel rustig

Bij de Geldropse spoedpost was het verder eigenlijk heel rustig, zegt een woordvoerster. Er waren nog wel 3 volwassenen met een alcoholvergiftiging en 1 volwassene die te veel GHB had genomen. Maar van verwondingen ten gevolge van te uitbundig carnaval vieren (al dan niet door alcohol-inname) was in Geldrop tot zondagavond geen sprake.

Gewond door val

Dat was wel anders in de spoedpost van het Elkerliek. 13 feestvierders hadden gebroken of gekneusde enkels of waren gewond door een val. En dat is meer dan in een normaal weekend, maar wel veel drukker dan vorig jaar met carnaval. ,,Maar toen was het ook wel uitzonderlijk rustig”, zegt spoedarts Jeroen Kuijten.

Harder gewerkt

Bij de Eindhovense spoedpost van het Cathrien was het wel drukker dan normaal, maar voor een carnavalsweekend viel het wel mee. Gelukkig maar, want er was geen extra personeel ingezet. ,,We hebben gewoon allemaal wat harder gewerkt", zegt een woordvoerster. Ook hier verstuikte en gebroken enkels door het vallen van een carnavalskar en andere verwondingen door het vallen (totaal 10). 11 mensen (onder wie dus 1 18-minner) kwamen binnen met een alcoholvergiftiging: 3 op zaterdag, 9 op zondag overdag. ,,Maar dat aantal zal vooral morgen nog wel oplopen. Op maandag beginnen mensen vaak al 's middags veel te drinken", zegt de woordvoerder.