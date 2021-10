Spontaan binnenlopen bij de Geldropse Rabobank kan niet meer: alleen nog maar op afspraak

Onlangs maakte de Rabobank al bekend dat zes van de 22 kantoren in de regio Eindhoven-Helmond helemaal sluiten: in Son, Heeze, Waalre, Bergeijk, Beek en Donk en Sint-Oedenrode . Maar bij twee andere Rabo's gaat de deur ook op slot. In Eindhoven aan de Kronehoefstraat en in Geldrop aan de Laan der Vier Heemskinderen. De Rabobank vertrekt er niet, maar klanten kunnen alleen nog binnen nadat ze een afspraak hebben gemaakt (op 0887226600)

Rabo heeft daartoe begin september besloten omdat -met een versnelling in de coronatijd- bleek dat steeds meer mensen hun bankzaken via internet en telefoon doen, en steeds minder mensen naar de balie komen. Terwijl dat openhouden van de balie in verhouding veel inzet van personeel vergt. Personeel dat juist hard nodig is om klanten telefonisch te woord te staan. ,,Eigenlijk volgen wij de klantbewegingen", zegt directeur Tatjana Schreuder van Rabobank Oost-Brabant dan ook.

Lelijk in de steek gelaten

Maar klanten van de Rabobank voelen zich daardoor soms lelijk in de steek gelaten. Bijvoorbeeld Joke Vos die in Geldrop voor 'haar bank’ voor een gesloten deur stond en er niet achter kwam waarom dat was. ,,Er is geen brief naar cliënten geweest. Geen mededeling op het raam over een sluiting. Zo ga je niet met clienten om", aldus een naar eigen zeggen boze en teleurgestelde trouwe Raboklant.

Toch heeft Rabo wel degelijk klanten geïnformeerd, zegt Schreuder. ,,Via de inbox van het Rabo-account. Maar ook al hadden we dat via een brief gedaan, uit de praktijk blijkt dat we altijd dat we zo'n 30 procent niet bereiken. De brief komt tussen het oud papier, of wordt niet geopend".

Niks bekend over sluiting

Maar trouwe klant mevrouw Vos kwam er telefonisch ook niet uit met de Rabobank. Het oude nummer functioneerde niet meer en bij het nieuwe 088-nummer was niks bekend over een sluiting van de Geldropse Rabo-vestiging. Directeur Schreuder erkent dat het deze periode telefonsich nog niet helemaal op rolletjes liep. Waarschijnlijk omdat veel mensen juist de laatste maanden voor het eerst weer gewoontegetrouw bij het gebouw aan de Vier Heemskinderenlaan naar binnen wilden lopen, op een gesloten deur stuitten en gingen bellen.

Beslissing herzien

Schreuder belooft beterschap en zegt ook dat er een heldere boodschap op de deur van het Geldropse kantoor komt. ,,We willen daar zijn waar de klant ons nodig heeft”, zegt ze. ,,Daarom hebben we ook een mobiele service die mensen aan huis kan assisteren bij hun online bankzaken. In het kantoor in Geldrop kunnen mensen terecht op afspraak. En mocht na verloop van tijd toch blijken dat onze balieservice te erg gemist wordt, dan kunnen we de beslissing altijd nog herzien.”

Klanten die toch zonder afspraak naar een Rabobalie willen, kunnen terecht in Eindhoven (Emmasingel, 8 km), Helmond (10,7 km) of Valkenswaard (14,6 km, maar wel gratis parkeren).