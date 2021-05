Sporthal de Hongerman in Nuenen kan over uiterlijk twee jaar opgeknapt en uitgebreid zijn, aldus de gemeente

NUENEN - Sporthal de Hongerman in Nuenen kan over anderhalf tot twee jaar volledig opgeknapt en uitgebreid zijn. Dat verwacht wethouder Joep Pernot. Dan moet de gemeenteraad in juli wel akkoord gaan met zijn plan, dat hij nu goedkoper probeert te maken.

Want 10,9 miljoen euro vond de politiek afgelopen maart veel te duur voor de renovatie en verbouwing van Nuenens grootste sporthal. In zijn zoektocht om de kosten te kunnen drukken, kreeg Pernot onlangs hulp van het Nuenens College. De middelbare school wil 1,3 miljoen meebetalen aan een vernieuwde Hongerman.

OMO Scholengroep, waar het Nuenens College onder valt, wil namelijk niet nog langer wachten. De school dreigt ruimte tekort te komen voor de gymlessen, omdat het aantal leerlingen groeit. Als de Hongerman een extra, vierde zaaldeel krijgt, dan is dat dreigende tekort opgelost, aldus de school.

Het CDA in Nuenen wilde vervolgens weten, op welke termijn de Hongerman dan klaar kan zijn. Dat is dus over anderhalf tot twee jaar, gerekend vanaf komende zomer. Dat heeft wethouder Pernot schriftelijk laten weten in antwoorden op vragen van de politieke partij.

Ruimtetekort voor basisscholen vanaf 2025

De basisscholen in Nuenen krijgen over een paar jaar ook te maken met ruimtetekort voor gymlessen, heeft de gemeente berekend. In 2025 is er door de verwachte groei van leerlingen een extra gymzaal nodig in de gemeente, antwoord wethouder Pernot op een andere vraag van het CDA.

Waar die gaat komen is nog onduidelijk. In de loop van 2022 moet daarvoor een plan klaarliggen. Dat wordt nog behoorlijk puzzelen voor de gemeente, omdat de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan over een aantal jaren wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw in de Kloostertuin. Dat betekent dat, als die zaal verdwijnt, er dus twee nieuwe gymzalen gebouwd moeten worden, of één grote met twee zaaldelen.

De vernieuwing van de Hongerman is een kwestie die al jaren voortsleept. Oorspronkelijk wilde wethouder Pernot de hal vervangen door nieuwbouw, maar dat vond de politiek te duur. Eerder dit jaar bleek dat verbouwen bijna net zo duur is, deels doordat er een vierde zaaldeel nodig is. Begin juli presenteert de wethouder een aangepast plan, dat goedkoper moet uitpakken.