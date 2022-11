Sporthal de Hongerman in Nuenen ontruimd en 2 maanden dicht vanwege instortingsgevaar dak

NUENEN - Sporthal de Hongerman in Nuenen is per direct gesloten vanwege instortingsgevaar van het dak. Tot zeker 2 januari is de hal niet beschikbaar voor sporters en andere gebruikers, omdat noodreparaties uitgevoerd moeten worden.

De tijdelijke sluiting is vervelend nieuws voor tal van verenigingen, basisscholen en middelbare school Nuenens College. Zij kunnen een kleine twee maanden niet terecht in de sportruimtes van de Hongerman én het aangrenzende deel van de Scarabee, waar maatschappelijke organisaties onderdak hebben. Het evenement Sint's Speelpaleis zondag wordt verplaatst naar John Geven Studio's aan de Spegelt.

De gemeente Nuenen zegt de gevolgen voor de gebruikers te betreuren. ‘Wij stellen echter de veiligheid van de gebruikers en omwonenden van de sporthal voorop en hebben daarom dit besluit genomen’, zo meldt zij in een persbericht dat even na half acht dinsdagavond werd verspreid.

Ongeveer op dat moment keken tientallen sporters en cursisten van een reanimatiecursus vreemd op: plots moesten zij allemaal het gebouw aan de Hoge Brake in Nuenen-Zuid verlaten. De reden: het dak van de Hongerman is niet stevig genoeg. Heel concreet gezegd zou het kunnen bezwijken bij ‘extreme wind of sneeuwval’.

Onderzoek zonnepanelen

Het gebrek kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar de dakconstructie. Die werd uitgevoerd om te bekijken of in de toekomst isolatie en zonnepanelen geplaatst kunnen worden in en op het dak van de sporthal. De Hongerman krijgt over een tijd een grondige opknapbeurt en verduurzaming maakt daar deel van uit.

Uit het onderzoek is gebleken dat ‘de dakconstructie niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen’, aldus de gemeente Nuenen. De constructie wijkt af van de tekening die in 1975 voor de bouw van de sporthal is gebruikt. Bovendien zijn in de loop van de jaren extra lagen dakbedekking toegevoegd, die invloed hebben op de draagkracht van de constructie.

‘Hoewel deze situatie in de afgelopen 47 jaar niet tot ongelukken heeft geleid, kan de huidige situatie niet blijven voortbestaan’, oordeelt de gemeente Nuenen. De gebruikers van de Hongerman hebben geen al te grote risico's gelopen, zo valt op te maken uit het bericht van de gemeente. ‘Er bestaat een kleine kans dat het dak het zou kunnen begeven’.

Gestut en versterkt

De komende weken wordt het dak op drie plaatsen gestut. Daarna krijgt de dakconstructie versterking. Het is de bedoeling dat op maandag 2 januari de Hongerman weer open gaat voor gebruikers. De Hongerman in Nuenen-Zuid krijgt volgens planning over twee jaar een opknapbeurt voor 10,3 miljoen euro. Architecten zijn bezig met het ontwerp, al wordt gevreesd dat het budget te krap is vanwege stijgende kosten voor bouwmaterialen en energie.

Volledig scherm In september vonden in sporthal de Hongerman repetities plaats voor de muzikale uitvoering Promsfestival@thelake. © René Manders/DCI Media