Sporthal De Hongerman in Nuenen wordt mogelijk iets groter na de renovatie

NUENEN - Sporthal De Hongerman in Nuenen krijgt mogelijk één extra sportruimte na de renovatie. De gemeente onderzoekt of dit kan en wat dit extra kost. Voor de renovatie is in elk geval 5,5 miljoen euro nodig.

Als het aan de sportverenigingen in De Hongerman ligt, komen er zelfs twee nieuwe sportruimtes, maar dat vindt de gemeente te ver gaan. Los van de extra kosten is er ook geen plek voor, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Eén extra zou dus wel kunnen. De gemeente gaat bekijken of die het beste aan de noord-of zuidkant kan komen. Zo’n uitbreiding is niet alleen een wens van clubs die gebruik maken van de sporthal, ook middelbare school het Nuenens College heeft aangegeven dit te willen.

Uitbreiding is noodzakelijk als gymzaal bij Kloostertuin plat gaat

Het kan zelfs dat uitbreiding noodzakelijk wordt, in het geval dat de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan plat gaat. Daarvan is nog geen sprake, maar als er in de achterliggende Kloostertuin in de toekomst woningen komen, is dat een serieuze optie. Nu maken enkele basisscholen gebruik van deze gymzaal.

Quote Het is de bedoeling dat De Hongerman tussen juli 2021 en juni 2023 wordt opgeknapt Naast sportruimtes kent De Hongerman ook een deel voor sociaal-maatschappelijke organisaties. Die krijgt geen uitbreiding, want volgens de gemeente hebben zij plek genoeg. Wel kan er meer ruimte in dit deel ontstaan, als de boel bij de renovatie anders wordt ingedeeld, aldus de gemeente.

In het sociaal-maatschappelijke deel zitten onder meer wijkcentrum Scarabee, de seniorenvereniging en brassband Notendop. Na de verbouwing krijgen zij mogelijk gezelschap van judo- en bridgeclubs en de gebruikers van seniorensteunpunt De Goudvink. De gemeente ziet in hen mogelijke nieuwe huurders, te meer omdat De Goudvink gesloopt wordt.

Renoveren kost 5,5 miljoen, exclusief uitbreiding

Afgelopen zomer beloofde wethouder Joep Pernot (GroenLinks) met een kostenoverzicht te komen voor de renovatie van De Hongerman. Zoals eerder geschat komen die neer op 5,5 miljoen euro. Dat is wel nog zonder de eventuele extra sportruimte.

De komende tijd gaan ambtenaren precies uitrekenen wat de verbouwing kost, met en zonder uitbreiding. Begin komend jaar mag de gemeenteraad de beste optie kiezen. Het is de bedoeling dat De Hongerman tussen juli 2021 en juni 2023 wordt opgeknapt. Tijdens de verbouwing gaan in principe alle activiteiten door. Dus de basketballers, korfballers, hockeyers, badmintonners en volleyballers hoeven niet uit te wijken naar een tijdelijke locatie.

De sporthal in Nuenen-Zuid is al jaren onderwerp van gesprek in de Nuenense politiek. Het gebouw stamt uit 1976 en is al enige tijd volledig afgeschreven. In 2019 besloot het gemeentebestuur om voor twaalf miljoen euro een nieuwe hal te bouwen. Dat vond de gemeenteraad te duur en daarom is nu gekozen voor renovatie.