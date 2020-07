St. Anna opent borstzorgpoli in Eindhoven

GELDROP/EINDHOVEN - Het St. Anna Ziekenhuis opent in september een borstzorg-poli in de Eindhovense vestiging aan de Antoon Coolenlaan. Hiermee wil het ziekenhuis de zorg dichter bij de patiënten brengen.

Patiënten die met een verdenking van borstkanker door hun huisarts worden doorverwezen naar het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop krijgen dankzij een nieuwe werkwijze snel uitsluitsel over de aard van de kwaal. Zij komen sinds een jaar standaard als eerste terecht bij de radioloog, die een 3D-opname maakt met de mammograaf. en vaak ook een echo of punctie. Is er iets aan de hand, dan wordt direct een behandelplan opgesteld.

Tweede poli

Die werkwijze bevalt goed. Patiënten zijn tevreden, verwijzende huisartsen ook. Omdat een deel van de patiënten uit het zuidelijk deel van Eindhoven en Valkenswaard komen, is nu besloten om in september een tweede poli te beginnen in de Eindhovense vestiging van het St. Anna aan de Antoon Coolenlaan.

,,Wij brengen hiermee de zorg nog dichterbij de patiënten", zegt oncologisch chirurg Ester Schepers. Zij benadrukt het belang van snel onderzoek en, mocht dat nodig zijn, ingrijpen. Want een verdenking van borstkanker hakt er bij patiënten stevig in. Een op de zeven vrouwen krijgt met deze ziekte te maken. Ook mannen kunnen deze vorm van kanker krijgen, maar die kans is dan wel een stuk kleiner.

Bevolkingsonderzoek

Het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat enkele maanden stil lag vanwege de uitbraak van corona, wordt nu weer opgestart. Dat zal zeker leiden tot een toestroom van meer patiënten, zegt radioloog Marianne Hooijen. Zij noemt uitbreiding naar de Eindhovense vestiging van het St. Anna ook daarom ‘zeer wenselijk'.

Het valt volgens Hooijen niet te voorspellen hoe groot die toeloop zal zijn. Vrouwen die zelf een knobbeltje hebben gevoeld of anderszins een vermoeden hebben dat er iets mis zou kunnen zijn, hebben volgens haar vaak zelf de gang naar de huisarts gemaakt en hebben het hervatten van het bevolkingsonderzoek niet afgewacht. In 83 procent van de aanmeldingen blijkt verder doorsturen naar de polikliniek niet nodig.

Kleinschaligheid

De medewerkers van de poli, radiologen, oncologisch chirurgen en verpleegkundigen, gaan vanaf september vanaf de twee locaties werken. De kleinschaligheid en de patiëntgerichte zorg, die volgens Hooijen en Schepers de kracht vormen van hun poli, blijft wel intact, verzekeren zij. De borstzorg poli in Eindhoven zal ook gebruik gaan maken van de leefstijlpoli, die daar tegelijkertijd start.

In de Eindhovense poli staat straks een mammograaf, het apparaat waarmee borstfoto's worden gemaakt. Het gaat, net als in Geldrop, om een nieuw type waarbij de borsten veel minder geplet hoeven te worden en dat betekent voor de patiënten een minder pijnlijke procedure. Ook echo's en puncties kunnen direct worden uitgevoerd. Blijkt dat er dan toch meer onderzoek nodig is of een ingreep, dan moet de patiënt daarvoor wel naar Geldrop.

Op bezoek

De leden van het borst-team gaan de komende weken op bezoek bij huisartsen in Eindhoven om hen te informeren over hun komst en wat zij daarvan mogen verwachten.Met de vestiging in Eindhoven wil het St. Anna zeker niet de concurrentie aangaan met het Catharina Ziekenhuis, verzekeren Hooijen en Schepers. Zij roemen juist de nauwe samenwerking. Zo verwijst het St. Anna patiënten naar het Catharina als zij een hooggespecialiseerde ingreep nodig hebben, bijvoorbeeld een operatie waarbij direct ook de tumor wordt bestraald.