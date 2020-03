St. Anna Ziekenhuis in Geldrop verzorgt ook coronapatiënt

Inbrekers Dierenrijk Nuenen maken veel rommel, maar nemen niets mee

7 maart NUENEN - In de personeelskantine van Dierenrijk is zaterdagochtend vroeg rond 03.15 uur veel rommel gemaakt tijdens een inbraak. Er is niets meegenomen. In het dak zijn twee gaten gemaakt, waardoor de inbrekers via een ladder naar binnen zijn gekomen.