St. Anna Ziekenhuis 'vermenselijkt’ Philips medische uitvindingen

Zo is er de biosensor. Zo'n typische Philips gezondheidsuitvinding. Een pleistervormig apparaatje met een dikte van een maandverbandje. Zo op de huid te plakken. Het meet hartslag, ademhaling, temperatuur, activiteit van de hartspier en de kans op vallen. Maar wat zouden de effecten zijn als een aantal bewoners van een verzorgingshuis of in aanleunwoningen er een zouden dragen? En wat als alle gegevens van de biosensor dan verwerkt worden in een digitaal patiëntendossier waarin huisarts, de bewoner zelf, familie, fysiotherapeut en de thuiszorg kunnen kijken? Voelt zo'n bewoner zich veiliger? En is hij of zij dat ook? Kan hij of zij behoed worden voor gezondheidsproblemen en ziekenhuisbezoek of -opname omdat door de biosensor eerder het juiste middel kan worden ingezet? En kan de manier waarop de biosensor wordt gecombineerd met andere zorgmiddelen nog verbeterd worden?