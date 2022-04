Stan Mooij uit Breugel wint dichtwedstrijd. ‘Schrijven, omzetten en schaven’

Het winnende gedicht:



LANDING OP DE MAAN

de zomer van negenenzestig draagt haar naam,

op 20 juli lanceert de kabelbaan ons naar de

Weisshorn, in het maanlandschap van

struikelstenen schrijf ik mijn eerste liefdesgedicht

in de diepte ligt de aarde, het bergdorp Arosa

waarheen onze groepsreis begon, gelukzalig

daal ik met haar langs de groenzwarte sparren,

overal streelt haar beeld mijn horizon

we dansen die nacht de sterren van de hemel

tot een nieuwe dag terug de bergen kleurt,

in de dampkring van dauw op oranje weiden

glijdt haar arm van mijn rug

vier foto’s heb ik nog van haar, gebogen over

mijn vergrootglas overspan ik de tijd en afstand,

pas nu besef ik dat in onze buitenaardse nacht

de eerste mens geland is op de maan