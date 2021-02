Stedebouwkundige Eugene Franken: Geldrop, denk niet ad hoc maar denk na

GELDROP - Het moet nú gebeuren. Nu moet er in Geldrop nagedacht worden over hóe het dorp met de stadse allures zich wil ontwikkelen. En daarbij kan het kasteel-gebied een belangrijke rol spelen. Stedebouwkundige Eugene Franken van het kasteelbestuur staat te popelen om daarover mee te praten.

Bijna 8 miljoen euro van het Rijk plus bijna 8 miljoen euro van de gemeente komen beschikbaar om de bouw van 800 woningen in en rond het centrum van Geldrop mogelijk te maken. Dat werd vorige week bekendgemaakt. Een gouden kans voor het gemeentebestuur om een traditie van (bestemmingsplan)hokjesdenken te doorbreken en nu eens écht door te praten over het bredere plaatje, aldus Eugene Franken. ,,Dit is het moment om een keuze te maken", zegt het bestuurslid van de Stichting Kasteel Geldrop.

,,Is het alleen een kwestie van geld binnenharken, zoveel mogelijk volbouwen met woningen, het parkeren regelen en alle horeca naar het Horecaplein? Of gaan we het nu echt hebben over: hoe maken we een mooi dorp? We staan op een kruispunt. Hier is het kiezen: gaan we ad hoc verder of gaan we nadenken?”

Rol voor kasteel en kasteelpark

Eindhovenaar Franken is vanuit zijn professie (stedenbouwkundige en architect), zijn bestuursfunctie bij het kasteel (sinds 15 jaar secretaris) én zijn achtergrond (geboren en getogen op Hoog Geldrop) zeer betrokken en uitgesproken als het gaat over de ontwikkelingen in Geldrop. En dan vooral die waarbij het kasteel en het kasteelpark een rol kunnen spelen.

Daarom schreef hij twee weken geleden namens het kasteelbestuur een brief naar B en W over het toekomstdenken in Geldrop; daarom was er vorige week een gesprek met burgemeester Jos van Bree en wethouder Marc Jeucken; en daarom wil hij op verzoek van deze krant zijn verhaal toelichten.

Positief verhaal maar ook even mopperen

,,Dit moet wel een positief verhaal worden hoor", zegt Franken. Het gesprek in het gemeentehuis heeft hem goede hoop gegeven. Toch eerst maar even mopperen. Want de vrees is er nog dat Geldrop uiteindelijk toch weer koers zet richting toekomst op basis van ad hoc besluiten en zonder gebruik te maken van wat goed overleg met (deskundige) betrokken kan opleveren.

Immers: het laatste overleg met de gemeenteraad over de woningbouwplannen in en rond het Geldropse centrum was niet-openbaar. En uit wat er tot nu toe wel naar buiten kwam, blijkt volgens Franken vooral dat er gezocht is naar plekken waarover ontwikkelaars enthousiast te krijgen zijn om er grootschalige woningbouw te realiseren (rond de Bleekvelden, het postkantoorterrein, de Bezorgershof, Bogardeind). Omdat de Rijksgelden gaan naar projecten die veel woningen in het stedelijk gebied opleveren.

En eigenljk had het zo niet moeten gaan volgens Franken: ,,Bepaal nou eerst eens wat je wil met Geldrop. Wat je identiteit is. Is Geldrop een dorp waarin groen de drager is, met een met de tijd mee bewegend modern landgoed? Een dorp met een levend industrieel verleden, maar gericht op Brainport en gezondheid? Of is de definitie van het centrum van Geldrop: veel woningen en veel parkeerplaatsen bij het winkelcentrum en de horeca".

Franken hoopt dat de kasteel-stichting betrokken wordt bij het toekomstdenken. Want hij is er van overtuigd dat het kasteel en en park een veel grotere toegevoegde waarde kunnen hebben. Bijvoorbeeld door het kasteelpark richting centrum te trekken en de Hofstraat door richting kasteel. Ook kan het landgoed een regionale trekker worden op het gebied van natuur-educatie. ,,Tenslotte heeft niet ieder dorp zo'n landgoed", aldus Franken.