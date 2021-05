Steeds meer irritatie in Geldrop-Mierlose politiek; harmonie-voornemen lijkt vervlogen

AnalyseGELDROP-MIERLO - De oppositie nijdig op de wethouder, de wethouder geïrriteerd door de oppositie. Opnieuw over het gemeentelijk corona-steunfonds voor ondernemers. Van het streven naar regeren in harmonie blijft steeds minder over in de Geldrop-Mierlose gemeentepolitiek.

Het leek te gaan over de vraag: bij wie de ondernemers in Geldrop en Mierlo nu het beste af zijn, bij de wethouder (Marc Jeucken, CDA) of bij de oppositiepartijen? Maar wat het debatje in de vergadering met raadsleden maandagavond in feite illustreerde, is dat de relatie tussen oppositie en college steeds verder verslechtert.

Gekissebis over coronafonds

Alle partijen willen het zelfde: de ondernemers in Geldrop en Mierlo een hart onder de riem steken in moeilijke coronatijden. Winkeliers, horeca en andere middenstanders die noodgedwongen minstens 15 weken dicht waren kunnen daarom een beroep doen op een nieuw, tijdelijk potje gemeentegeld.

Maar waar grote eenstemmingheid was over doel en omvang van dat potje, bleef de lokale politiek maandagavond geërgerd hangen in gekissebis over de uitvoering er van.

Twee maanden geleden besloot de gemeenteraad al om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor door coronamaatregelen getroffen ondernemers in beide kernen. De communicatie over en begeleiding van aanvragen werd neergelegd bij de twee centrummanagers. Tot maximaal 500 euro konden ondernemers vragen.

Maar toen bleek dat de centrummanagers alleen de boer op waren gegaan bij de ondernemers in de centra van beide kernen. Zo hadden ze het begrepen en dat is ook eigenlijk wel logisch, want dat zij vertegenwoordigen de ondernemers in de beide dorpscentra.

Zelfs reclamebelasting in corona-jaren

Omdat er al voor 50.000 euro aan aanvragen binnen was, stelde de wethouder aan de gemeenteraad voor om nog eens 30.000 euro in het potje te doen. Voor aanvragen van ondernemers van buiten de twee centra. Tot maximaal 200 euro per ondernemer. Omdat ondernemers buiten de centra nooit reclamebelasting hoeven te betalen en hun collega's in de centra wel. Zelfs in corona-jaren.

Maar hiertegen kwamen de oppositiepartijen (VVD, Samen, D66, GroenLinks en PvdA) in opstand. In de gemeenteraad eind april dienden ze een motie in: geen verschil in de regeling, stond er in. Max 500 euro voor iedereen. De motie werd unaniem aangenomen.

Quote U wilde zelf een andere regeling. Wij hebben alleen gedaan wat u wil Marc Jeucken, wethouder

Achteraf bleek de motie voor de wethouder aanleiding de hele procedure opnieuw te laten doen. Ondernemers moesten opnieuw een aanvraag indienen en deze keer waren het niet de centrummanagers die dat begeleidden, maar de gemeente zelf. In de vergadering maandagavond toonden vooral oppositiepartijen VVD en D66 zich woedend: onnodig belastend voor ondernemers die juist nu hun tijd wel beter kunnen besteden, vonden ze. En de eerste bedragen hadden allang uitgekeerd moeten zijn. Maar de wethouder kaatste de bal keihard terug: ,,U wilde zelf een andere regeling. Wij hebben alleen gedaan wat u wil.”

Potje zwartepieten

Zoals dat wel vaker het geval is bij een potje zwartepieten, eindigde dat ook hier niet met een vredig slotakkoord. De politiek in Geldrop-Mierlo begon aan de huidige raadsperiode van vier jaar met het vaste voornemen in gezamenlijkheid en met respect voor elkaar de gemeente te besturen. Maar hoe dichter bij het einde, hoe verder die harmonie te zoeken is.