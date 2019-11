Steeds meer zorg over kinderen in onveilige gezinnen in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - De politie in Geldrop-Mierlo maakt zich steeds vaker ongerust over de veiligheid van kinderen. Van mei tot augustus werd 89 keer een melding gedaan bij advies- en meldpunt Veilig Thuis.

Dat blijkt uit het overzicht van de veiligheidscijfers van de gemeente Geldrop-Mierlo. Iedere vier maanden wordt zo’n overzicht samengesteld. De cijfers die nu bekendgemaakt zijn gaan allemaal over de tweede periode van dit jaar.

De politie doet een zorgmelding als er zorg is over de veiligheid van kinderen of als er sprake is van huiselijk geweld. In Geldrop-Mierlo is volgens B en W sprake van een forse stijging van het aantal meldingen. Uit de cijfers blijkt dat er in dezelfde periode vorig jaar 58 keer door de politie aan de bel getrokken werd. In de eerste 4 maanden van dit jaar werden 74 meldingen gedaan. Van de 89 zorgmeldingen tussen mei en augustus kwamen er 72 uit Geldrop en 17 uit Mierlo.

Verwarde personen

Uit het overzicht blijkt ook dat het aantal meldingen over verwarde personen iets is afgenomen: 35 deze periode; 40 in de eerste 4 maanden van het jaar, 36 in de 2e periode van vorig jaar. Het college noemt dat aantal ‘nog steeds erg hoog’ en maakt een kanttekening: het kan zijn dat meerdere meldingen over één persoon gaan. Aan de andere kant is het ook zo dat meldingen over verwarde personen niet altijd onder het goede 'hoofdstukje’in het systeem terechtkomen, en dat het aantal dus hoger kan zijn.

Fietsendiefstal

Fietsen- en autodieven blijven actief in Geldrop: tussen mei en augustus werden daar 10 auto's en 30 fietsen gestolen. In Mierlo verdwenen 8 fietsen. Auto’s werden daar niet gestolen. Het aantal fietsendiefstallen in Geldrop blijft hoog, aldus de gemeente. In de eerste 4 maanden van dit jaar werd vanuit Geldrop én Mierlo 30 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets.

Maar de cijfers zijn niet allemaal negatief. Zo waren er in Geldrop geen straatroven, geen overvallen en geen gevallen van zakkenrollerij. In Mierlo wel: daar vond in het buitengebied tussen Mierlo en Nuenen een straatroof plaats. En bij twee mensen in Mierlo werd de zak gerold.

Schuurtjes