Stel uit Mierlo gaat lopend naar de Noordkaap

‘Heerlijk! Kunnen we eindelijk gaan zitten klooien met tentstokken, primusje, piepkleine pannetjes en slaapzakritssluitingen. En ons druk maken over de kleine dingen in het leven.” Jacques van Veen (55) en Margo le Roux (70) staan aan de vooravond van hun wandelavontuur. Zij gaan van Mierlo lopen naar de Noordkaap, het noordelijkste punt van Europa, en trekken daar een half jaar voor uit. Op dinsdag 24 maart vertrekken ze.

Het Mierlose stel is al druk met inpakken. En met wandelen, veel wandelen. ,,Het Brabantse landschap in de omgeving heeft geen geheimen meer voor ons. Twintig kilometer per dag lijkt niet veel, maar dat moet wél 180 dagen lang! Dus nu lopen we braaf elke week pittige stukken. En we komen ook nog eens onverwacht op leuke en mooie plekjes. Een mooi afscheid... we gaan het nog missen.”

Quote De route door Noorwegen gaat door de hoge bergen te veel tijd kosten Margo le Roux

Le Roux is geen onbekende in Geldrop-Mierlo. Ze heeft in haar werkzame leven als verloskundige zo’n zesduizend baby’s op de wereld gezet. ,,Veel mensen vinden het een geweldig avontuur dat we aangaan. De meest gehoorde opmerking is: ‘Dit past bij jullie’. Maar dan tóch.....hoe kóm je op het idee?”, vraagt ze zelf maar vast.

Ze werden getriggerd door mensen in hun omgeving die ook ‘durfden achter te laten en avonturen aangingen’. Ze hadden al de wens om hun huis te verkopen. ,,Veel te groot na het beëindigen van de praktijk. We hebben de ambitie om op een rustiger plekje energieneutraal te bouwen”, verklaart Le Roux.

Kampvuurtjes

Maar eerst lonkt het avontuur. ,,Als we dachten aan Scandinavië, dan verschenen er voor ons geestesoog beelden van bossen, meren, kampvuurtjes, elanden en rendieren.” Het stel wil al wandelend binnen zes maanden het ‘einde van de wereld’ bereiken. ,,We begonnen met te berekenen of wandelen naar de Noordkaap haalbaar is vóór 1 oktober, want daarna wordt het te koud daar.”

Het sportieve paar houdt enorm van reizen, andere culturen, de natuur. ,,We hebben al ervaring met trekkings door de Andes en de Himalaya. Dit avontuur biedt de gelegenheid om op een andere, milieuvriendelijkere manier over de aardkloot rond te krabbelen.”

De voorbereidingen staan voor vrijheid en ontzorging. ,,Niks aan je kop. Geen huis wat onderhouden moet worden, een minimum aan vaste lasten. Al blijven natuurlijk de basiszorgen over. We moeten gezond zien te blijven en heel belangrijk: het thuisfront moet oké blijven.”

Monotonie

Ze zijn benieuwd naar wat het wandelen met hun gaat doen. ,,Fysiek, de monotonie van het wandelen en geen huis meer om naar terug te keren. Maar zeker ook het missen van kinderen en kleinkinderen.”

Na de verkoop van het huis begon het ‘grote ontspullen’. ,,Heel veel ging weg en een gedeelte naar de boedelopslag. Als we terug komen, zien we wel weer.”