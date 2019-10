Steven Kruijswijk past voor traditionele huldiging in Nuenen

OM wil Geldropver­bod voor ontuchtple­ger

13:07 DEN BOSCH - In een zedenzaak eist het OM niet alleen een celstraf van dertig maanden en behandeling in een kliniek, maar ook mag de verdachte zich vijf jaar lang niet in zijn woonplaats Geldrop laten zien. Als zijn 5-jarige slachtoffertje hem zou tegenkomen zou dat haar opgelopen trauma verergeren.