Stichting Straatkat in Geldrop voelt zich ‘afgeserveerd’

Ook Nuenen nog weken bezig met gevolgen storm

15:00 NUENEN - Ook de gemeente Nuenen is nog weken bezig met het opruimen van bomen die zijn omgewaaid en takken die zijn afgeknapt door de storm op dinsdagavond. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat een volledig overzicht nog ontbreekt maar dat er tot dusver in ieder geval meer dan driehonderd meldingen zijn ontvangen over stormschade. Ongeveer zestig bomen zijn omgewaaid of omgezaagd omdat de situatie te gevaarlijk was.