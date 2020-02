Stoepborden geplaatst in buurt vakantiepark Mierlo in zaak dode Eindhovense vrouw

MIERLO - In de buurt van Bospark ‘t Wolfsven aan de Patrijslaan in Mierlo zijn woensdag twee stoepborden geplaatst met een extra getuigenoproep in de zaak rond een 48-jarige Eindhovense vrouw die op 14 februari dood werd gevonden in een chalet op het vakantiepark. Een bord staat bij de bushalte bij het park, het andere bord is bij een nabijgelegen tankstation gezet.

De politie hoopt hiermee mensen te bereiken die regelmatig op het vakantiepark verblijven en die iets gehoord of gezien hebben dat kan helpen de zaak op te lossen. Ook wil de politie weten wie er in de recreatiewoning bij de vrouw verbleven en hoe lang. De getuigenoproep die op de stoepborden is te lezen, is zowel in het Nederlands als het Pools geplaatst.

De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, maar houdt nog een kleine slag om de arm. In het onderzoek zijn eerder twee mannen aangehouden. Eén van hen, een 38-jarige Helmonder, zit nog in voorarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Eindhovense. De ander, een 44-jarige man, is vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van heling. De twee mannen waren in het bezit van spullen van de vrouw.

Volgens buren van de vrouw verbleef zij waarschijnlijk al twee tot drie weken op het vakantiepark. Ze zou daarbij in het gezelschap zijn geweest van twee mannen. Of het daarbij gaat om de twee mannen die zijn aangehouden, is niet duidelijk.