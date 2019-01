'Stokpaardjes debat’ Geldropse VVD brengt weinig op

Voor de herinrichting van de Heuvel (de straten rond de Brigidakerk en richting Horecaplein) komt in maart een plan naar de gemeenteraad. Onderdelen van dat plan zijn onder meer eerst deels, maar later helemaal, betaald parkeren op de Meent (bij het gemeentehuis) en een autovrij stuk tussen het marktplein aan de Heuvel en het Horecaplein. Dat sprak de Geldrop-Mierlose gemeenteraad onlangs af. Maar tegelijk werd toegezegd dat voor de zomer een eerste politiek debat zou plaatsvinden over een nieuwe toekomstvisie voor het centrum van Geldrop.

Lees ook Eindelijk overeenstemming over nieuw centrum Geldrop Lees meer

Maar de VVD wilde zo lang niet wachten om een paar dringende centrum-aangelegenheden aan de kaak te stellen. De fractie vroeg en kreeg een interpellatiedebat bij aanvang van de raadsvergadering maandagavond.

Boodschappencentrum

Daarbij vertelde VVD-raadslid Thomas Schouten dat een interview met wethouder Marc Jeucken bij de lokale omroep aanleiding was. De wethouder had zich daarin aldus de VVD’er veel te weinig ambitieus getoond toen het ging over het Geldropse winkelhart. Jeucken had volgens Schouten gezegd dat het centrum ‘niet meer is dan een boodschappencentrum’, en dat was tegen het zere VVD-been.

Betaald parkeren

Schouten bepleitte gemeente-maatregelen op korte termijn om leegstand tegen te gaan en te voorkomen. In de visie van de VVD kan dat bijvoorbeeld door overal het betaald parkeren af te schaffen en het bestemmingsplan te verruimen, waardoor in winkelpanden ook andersoortige ondernemingen mogen of woningen.

Prettig verblijven

Maar van een debat kwam het niet echt. De wethouder ontkende ten stelligste gebrek aan ambitie en zei dat wel degelijk gestreefd wordt naar een centrum waar het prettig verblijven is. Hij wees er ook op dat bij het centrumvisie-debat voor de zomer alle door Schouten aangehaalde zaken ter sprake komen. En hij zei ook nog dat uit onderzoek blijkt dat Geldrop-Mierlo helemaal niet zo slecht scoort qua winkelleegstand.

De andere partijen gaven de wethouder gelijk. Frans Stravers (fractievoorzitter DGG) liet weten deze avond niet over VVD-stokpaardjes te willen praten: ,,Kom daar maar mee als we het hebben over de toekomstvisie van het centrum".

Tevreden

Schouten leek er toch tevreden mee dat hij de stokpaardjes nog even van stal had kunnen halen. Wel hield hij vol dat Geldrop wel degelijk meer te kampen heeft met leegstand dan veel andere dorpen. ,,Dat we als gemeente goed scoren, zegt niet veel. Dat komt gewoon doordat er nul winkelleegstand is in Mierlo”.

Volledig scherm Korte Kerkstraat in Geldrop © Corrie de Leeuw