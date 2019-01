'Stop met de ijsbaan in Geldrop'

GELDROP - 'Stop met de ijsbaan die de afgelopen weken in het centrum van Geldrop lag. Door de ijsbaan af te schaffen bespaart de gemeente behoorlijk wat energie.' Dat was de meest opvallende suggestie tijdens een discussie maandagavond in Geldrop over de energietransitie en duurzaamheid.

De suggestie kwam overigens niet vanuit de lokale politiek, maar van het Platform Duurzaam. Er waren nog een paar opvallende suggesties voor wat Geldrop-Mierlo kan doen om tot meer besparing te komen. Zoals: verminder de productie en consumptie van vlees en voer een vuurwerkverbod in. Wat ook kan helpen is het invoeren van een 'gasloze zondag'.

De politiek sprak maandag over duurzaamheid, energie en de plannen om van het aardgas af te gaan. De discussie is volgens wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) 'van extreem groot belang'.

Informeren

Doel van de discussie was om de gemeenteraad te informeren over de duurzaamheidsopgave voor de regio en de gemeentelijke strategie te bepalen. Van Otterdijk: ,,We willen hiermee de eerste grondslagen leggen voor onze strategie."

Belangrijk volgens deelnemers aan de discussie is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Het gasloze gemeentehuis is een mooie stap, maar er zijn nog de nodige stappen te zetten. Zo is van de openbare verlichting nu slechts 19 procent voorzien van ledlicht.

Communicatie is belangrijk en dat moet volgens de politiek verder gaan dan berichten op de gemeentepagina en het maken van folders. Wat zou kunnen helpen om de inwoners meer te betrekken bij de energietransitie is het belonen van mensen die zelf stappen zetten om het energieverbruik te verminderen. ,,Goede voorbeelden in beeld brengen", werd hierover gezegd.

Stimuleren