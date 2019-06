Storm kost gemeente Nuenen zeker 125.000 euro

Gel­drop-Mier­lo grijpt in bij kosten jeugdzorg

19 juni GELDROP-MIERLO - Om de uitgaven voor jeugdzorg en de Wmo in Geldrop-Mierlo in de hand te houden moet het beleid anders. Daarvoor is het ook nodig een externe projectleider in te huren. ,,Omdat vreemde ogen dwingen", zo zei financiën-wethouder Hans van de Laar (DPM) dinsdag.