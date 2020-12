Strabrecht College-helemaal-klaar-feestje pas in 2022

GELDROP - De nieuwbouw is klaar en de leerlingen hebben er sinds begin schooljaar les. Bibberen met open ramen hoeft niet, want de lucht in het nieuwe gebouw is schoon en fris. Maar voordat het Strabrecht College helemaal áf is, duurt nog wel tot 2022.

Dat zei directielid Hans Abels bij de ‘officieuze officiële opening’ woensdagmorgen. Omdat de echte officiële opening nog wel even op zich laat wachten, hadden gemeente en school maar vast een ander momentje gecreëerd. Namens de gemeente spaaide onderwijswethouder (en oud-

Strabrecht-docent) Rob van Otterdijk wat schoppen zand bij een recent door de gemeente geplante boom bij de ingang. Directielid Hans Abels en schoolbestuursvoorzitter Meine Stoker applaudiseerden beleefd.

Perfecte timing: van start in corona-proof gebouw

De nieuwbouw van de school (kosten 18 miljoen euro) is inmiddels in gebruik genomen. En de timing blijkt achteraf perfect, want het nieuwe schooljaar kon van start in een corona-bestendig gebouw met veel ruimte en schone lucht. Maar helemaal klaar is het complex nog niet.

De oude westvleugel (een apart gebouw waar de mavo-afdeling ooit zat) is inmiddels gesloopt. Die plek is straks voor het buitensporten. Verder moeten het oude hoofdgebouw en een oude gymzaal nog gesloopt worden. En dan zijn er nog twee bestaande gymzalen: ,,Tot nu toe was het de bedoeling om die te renoveren", zegt Abels, ,,maar dat moeten we nog even goed bekijken. Misschien heeft ons nieuwe gymlesplan wel consequenties voor de sportzalen en is het beter om nieuw te bouwen”.

Een buitensportterrein met heuvels

Ook over de inrichting van het buitensportterrein is het laatste woord nog niet gezegd. Abels: ,,Vroeger maakten we gewoon een strak veld waarop gevoetbald kon worden. Maar nu denken we meer aan een groen terrein met looproutes en niveauverschil, waarop óók gevoetbald kan worden".

Maar al die extra wensen kosten misschien ook meer geld. En het is de gemeente als eigenaar van de gebouwen en de grond die die rekening moet betalen. Is de gemeente daartoe wel bereid? We leggen de vraag voor aan de wethouder die een paar meter verderop staat. Maar die waagt zich nog niet aan een antwoord. Hij zegt alleen: ,,We gaan nu nog niet uit van meerkosten. Daar is ook nog niks voor begroot".

Een feestje voor iedereen

Medio februari moet duidelijk worden of er nieuwbouw voor de gymzalen moet komen. Abels hoopt dat in de loop van 2022 het Strabrecht-project is afgerond. ,,En dat we dat dan met een feestje voor iedereen kunnen vieren".

Volledig scherm Een officieus, officieel momentje bij de Strabrecht-nieuwbouw. Vlnr: bestuursvoorzitter Meine Stoker, Strabrecht-directielid Hans Abels, gemeentelijk fotograaf Marco Magielse en wethouder Rob van Otterijk. © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Inkijkje bij het nieuwe Strabrecht College © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Rechts een deel van de Strabrecht nieuwbouw, links een deel van het oude gebouw. © Corrie de Leeuw