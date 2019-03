Strabrecht College in Geldrop-Mierlo trekt meer leerlingen

column De Nuenense jaren van Van Gogh waren turbulent

10:00 Probeer je even voor te stellen dat hij het prima naar zijn zin had in Drenthe, en dáár het ene na het andere schilderij had gemaakt. Niet van wevershuisjes, maar van donkere plaggenhutten op de Drentse vlaktes, waar je de turf bijna ruikt. Stel, hè. En bedenk dan ook even dat zijn vader niet was beroepen door Nuenen, maar door de gemeenschap in – pak ‘m beet – Meppel.