Strabrecht-leerlingen delen bijzonder 'beweegpark’ met ouderen en buurt in nieuw Geldrops plan

GELDROP - Een bijzonder park met plek voor sportende en studerende scholieren, voor buiten-toneel en voor ouderen en buurtbewoners die een ommetje willen maken. Er is in Geldrop een plan voor zo'n park tussen het Strabrecht College, het woonzorgcomplex Berkenheuvel en een nieuw appartementengebouw.

Maandagavond werd een eerste versie gepresenteerd aan de Geldrop-Mierlose politiek. Er moet nog heel wat water door de Dommel, en de gemeente moet ook nog flink in de buidel tasten, maar vooralsnog lijken drie partners elkaar gevonden te hebben. De gemeente, Strabrecht College en Anna Zorggroep (waar de woonzorgcomplexen van Berkenheuvel onder vallen) presenteerden maandagavond in ieder geval samen hun visie op het gebied aan de Grote Bos aan leden van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad.

Het zijn nog prille plannen waarover ongetwijfeld nog een paar harde, politieke noten gekraakt zullen worden. Maar de bedoeling is dat dat nog voor de zomer gebeurt. En dan is meteen ook duidelijk of de plannen verder uitgewerkt kunnen worden.

Een park dat samenbrengt

Een park middenin het gebied brengt de partijen -ook letterlijk- samen. Ruud Jansen is manager beheer bij Silfo. Silfo is de koepel waaronder onder meer de Internationale School in Eindhoven en sinds kort ook het Geldropse Strabrecht vallen. Jansen schetste het park, dat in de plaats komt van de traditionele sportvelden die middelbare scholen tot nu toe pleegden aan te leggen. ,,Dit wordt compleet anders. Het voetbalveld is voorbij”, aldus Jansen. ,,Het gaat niet meer om 5 meter springen voor een zesje, of verplicht een vogelnestje maken, of een bepaalde, traditionele sport beoefenen. Plezier hebben in bewegen. Daar gaat het om. En je grenzen verleggen.”

Quote Dit wordt compleet anders. Het voetbal­veld is voorbij Ruud Jansen, Manager beheer bij Silfo

En dat is dus wat het park met zijn wandelpaden, kleine veldjes, mogelijk een buiten-arena moet faciliteren. Daarbij: het is ook open voor anderen. Voor de ouderen van Berkenheuvel en hun bezoek en voor de mensen uit de buurt.

Kanttekeningen die geld kosten

Maar ja, er zijn wel kanttekeningen. Om plek te maken voor het park, zouden de twee oude Strabrecht-gymzalen gesloopt moeten worden. De nieuwe zouden meer richting Dwarsstraat gebouwd moeten worden. Het Strabrecht wil dat al langer, maar de gemeente moet er het leeuwendeel van betalen.

Opknappen van de oude zalen zou 160.000 euro kosten. Nieuwe zalen bouwen 3 miljoen, waarvan het schoolbestuur 1,1 voor zijn rekening wil nemen. De gemeente wordt gevraagd 1,9 miljoen bij te leggen.

Woningbouw om meerkosten Strabrecht terug te verdienen

En dan speelt er nog een geldkwestie: de nieuwbouw van het Strabrecht College kostte de gemeente 19 miljoen euro. De afspraak met de gemeenteraad is dat daarvan met woningbouw op het terrein 2,5 miljoen euro wordt 'terugverdiend'. Dat kan, rekende een gemeente-ambtenaar voor, als er 68 appartementen -waarvan 30 procent sociaal- verdeeld over vier bouwlagen komen.

Maar voordat het zo ver is en er op zoek gegaan kan worden naar marktpartijen die de plannen gaan uitvoeren, moet de politiek nog wel een paar besluiten nemen. Instemmen met het slopen van de oude gymzalen bijvoorbeeld en investeren in de nieuwe. En instemmen met de bouw van 68 appartementen. Daarna moet er ook nog een nieuw bestemmingsplan komen. Want het huidige staat slechts de bouw van acht grondgebonden woningen toe.

Ouderen onmoeten jong volk

De komende weken gaat de gemeente nog verder overleggen met de buurt. De buren van de Anna Zorggroep zijn in ieder geval voor het plan. Met de bouw van hun derde zorggebouw plus parkeerplaatsen is er op hun terrein nog maar weinig buitenruimte voor de 250 bewoners. Die zullen dus blij zijn met het park waarin ze met vertedering en misschien wel weemoed ook nog de verrichtingen van het jong volk kunnen gadeslaan.

Veel nieuwe leerlingen op Strabrecht

Een mooi onderwijs-nieuwtje was er ook nog maandagavond. De interesse van leerlingen om middelbaar onderwijs op het Strabrecht College te volgen, neemt -waarschijnlijk ook door het nieuwe gebouw- toe. Jansen zei dat er voor het komende schooljaar al 280 nieuwe leerlingen zijn aangemeld. De verwachting is dat er binnen drie jaar weer tussen de 1250-1300 leerlingen zullen zijn. En daarmee is het Strabrecht dan voor het eerst sinds jaren weer terug op het oude niveau.

Volledig scherm Het gebied bij het nieuwe Strabrecht College zoals het ingevuld zou kunnen worden. Linksboven de contouren van het Strabrecht. Rechtsonder het hele Berkenheuvel-complex inclusief het gebouw Heide dat nu in aanbouw is. Rechtsboven de mogelijke contouren van een nieuw appartementencomplex, links onder het Strabrecht twee nieuwe gymzalen en in het midden het park dat alles verbindt. © MTD landschapsarchitecten