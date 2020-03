Strabrecht, Stedelijk en Internationale School onder één bestuur

Een naam voor de nieuwe stichting is er ook al: Stichting Internationaal & Lokaal Funderend Onderwijs. Dat is al bijna net zo'n mond vol als de huidige stichting waarvan Stoker voorzitter is: Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland. Maar volgens Stoker is die stichtingsnaam niet zo van belang: ,,Omdat het uitgangspunt is en blijft dat de scholen centraal staan en dat de stichting ondersteunend is. Lokaal funderend onderwijs geeft aan dat we een band hebben met onze omgeving en dat het gaat om basis- en voortgezet onderwijs".



De fusie is vooral bedoeld om de positie van de scholen te versterken. Binnen een groot verband zullen ze minder last hebben van het lerarentekort en kan er meer zekerheid gegeven worden over de kwaliteit van het onderwijs. Volgens Stoker is het ook verstandig om grotere organisaties te vormen omdat het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen aan het teruglopen is.