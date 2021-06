Strandbad Nuenen uiterlijk 1 juli open, toezicht verdwijnt

Mierlona­ren kunnen hart luchten in glazen container

29 mei MIERLO - Braden verbroedert, zo is de heilige overtuiging van Tonny van den Burg. En dus schenkt hij op woensdagochtend op het pleintje bij de Vliegert bij de geplaatste glazen container zijn barbecue aan de buurt. Die container is daar door de gemeente neergezet zodat inwoners van Mierlo-zuidoost hun plannen voor een betere wijk kunnen delen met gebiedsregisseur Harold van Lieshout. Tot half juni kunnen buurtbewoners daar drie ochtenden in de week hun ei kwijt.