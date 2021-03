Strijd om behoud speeltuintje Nuenen-Eeneind gaat nog even door

Een fanatiek nummertje drummen leidt tot ontmante­ling Nuenense hennepkwe­ke­rij

23 maart NUENEN - In Nuenen is dinsdagmiddag in een huis aan de Zandschel een hennepkwekerij ontmanteld. Uit onderzoek van de politie bleek dat er op die locatie al meerdere keren is geoogst. Agenten kwamen de kwekerij op het spoor omdat de bewoner van het huis iets te fanatiek aan het drummen was.