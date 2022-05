Strijd tussen mini-ondernemingen op Nuenens College: ‘Son-of-a-P!tch’ is leren in de praktijk

Een eigen minionderneming bedenken, promoten en tot leven brengen, dat is ‘Son-of-a-Pitch’. 21 groepen derdejaars met Economie & Ondernemen in hun profiel gingen in februari met ‘Son-of-a-Pitch’ aan de slag. Vorige maand pitchten ze hun idee. Ze kregen 1 minuut om hun idee tot de verbeelding te laten spreken van de drie Nuenense ondernemers die de jury vormden.

Go of No Go

,,Ze kregen ‘Go’ of een ‘No Go’”, legt docent economie Michael Akkers uit. ,,Bij een No Go waren meestal de financiën nog niet genoeg doordacht. De drie voorstellen met de grootste kans van slagen gingen door naar de finale. Dinsdag pitchten zij hun bedrijfjes in de stijlvolle John Geven Studio’s. Er was 100, 50 en 25 euro te verdienen als startkapitaal.

Dagvoorzitter docente Leonie van Laarhoven leidt de finale in goede banen. Ze heet de toeschouwers, leerlingen, ouders en docenten, welkom en introduceert de juryleden. Een filmpje toont beelden uit de eerste pitchronde en de bekendmaking van de drie winnaars. ,,We gaven toen vooral tips op het financiële vlak, daar schortte het nogal eens aan”, vertelt Erik Jasper Noll, jurylid en voorzitter van Ondernemers Contact Nuenen (OCN).

Quote Het bedrijfje ‘Schonemond’ gaat mondwater verkopen en zich vooral onderschei­den door veel goedkoper te zijn dan concurren­ten

Om en om is er een gesprekje met een ondernemer waarbij de aanwezige tweedeklassers vragen kunnen stellen à la College Tour, en is er een pitch à la ‘Dragons Den’. Crispy Potato mag eerst. Zij gaan chips op de markt brengen met eigen smaken en hebben zelfs een zakje versgebakken chips meegebracht om de jury te laten proeven. Het bedrijfje ‘Schonemond’ gaat mondwater verkopen en zich vooral onderscheiden door veel goedkoper te zijn dan concurrenten. Zij hebben een monster meegebracht om naar te kijken.

De derde pitch is de beste. Met een begeleidende presentatie, een volledig en duidelijk verhaal, een voorbeeldproduct zoals het straks te koop is, dappere sprekers en sterke antwoorden op vragen uit de zaal en van de jury, is het er allemaal. Hun pot (jar) met ingrediënten om koekjes te bakken krijgt zowel de stemmen van de juryleden als van de leerlingen. Jo Foodjar Company wint 100 euro.

Op school

Michael Akkers, docent economie, kijkt terug op een geslaagd project. ,,Het is ook voor ons spannend. Het was best zoeken naar onze rol. Wij zijn docenten, geen ondernemers en liepen ook tegen zaken aan. Ik heb er daarom Jordi Hagendoorn bijgehaald. Een echte ondernemer benadert het heel anders.” Docente Hanneke Kools: ,,Je geeft instructie en daarna doen de leerlingen veel zelf. Het is een toevoeging op je standaard werk.” Akkers: ,,Ze zijn echt bezig met het project. Het is een fijne vorm van onderwijs. Er hangt een fijne sfeer, het werkt goed.” Ilse Verschuuren van het winnende Jo Foodjar Company vond het fijn dat ze vragen konden stellen en mochten overleggen. ,,We hoefden niet stil te zijn, het was vrijer.”

Quote We wilden per se een eetbaar product voor ieder seizoen. Het werd chips Emmy Teuwens, Cripsy Potato

Opvallend is dat veel groepen iets bedachten met eten of drinken. Ilse: ,,Dat is makkelijk met bestellen.” Ook Cripsy Potato komt uit die hoek. ,,We wilden per se een eetbaar product voor ieder seizoen. Het werd chips”, zegt teamlid Emmy Teuwens. ,,Ook de uitvoering mag tijdens de lesuren. Dus chips bakken kan, we hebben een keuken”, sluit Akkers af. ,,Als ze ons maar wel laten proeven.”