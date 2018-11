Stroomstoring in Geldrop: ruim 5300 huishoudens zonder stroom

Centrum Hofdael in Geldrop in de rode cijfers

29 november GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop krijgt de begroting niet rond. Net als vorig jaar is de gemeentesubsidie niet genoeg om het exploitatiegat te dichten. Cultuurwethouder Van Otterdijk wil met de gemeenteraad in gesprek over de hoogte van die jaarlijkse subsidie.