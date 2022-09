Stukjes bos in brand in Geldrop, brandweer heeft het snel onder controle

Hoge hakken en glitterkle­ding op Geldrops Pride

GELDROP - Geldrops Pride werd zaterdag bezocht door vele bezoekers die zich liever niet in een hokje laten plaatsen. Het plein voor de Weeffabriek was bij de opening rond 15.00 uur al goed gevuld. In de loop van de avond werd het alsmaar drukker. Er hing een ontspannen sfeer, de artiesten betrokken het publiek bij hun optreden en er werd fanatiek gedanst.

28 augustus