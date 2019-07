Succes Steven Kruijswijk in de Tour: gele gebakjes vliegen de winkel uit in Nuenen

Patiënt uit Mierlo zit al half jaar in cel na slaan psychiater in Huize Padua Boekel

14:52 DEN BOSCH/BOEKEL - Een 23-jarige man uit Mierlo zit al een half jaar in de cel nadat hij op 5 februari een psychiater van Huize Padua in Boekel een klap verkocht. Zijn advocaat Romando Neijndorff is daar zeer ontstemd over. Een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis is echter een kansloze missie, zegt hij.