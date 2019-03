Succesvolle Kunstfair in Kasteel Geldrop

GELDROP - Kunstliefhebbers uit het hele land kwamen afgelopen weekend, 16 en 17 maart, naar de Kunstfair in Kasteel Geldrop die voor de zevende keer gehouden werd. De organisatoren Annie van den Akker en Joan van Spreeuwel schatten dat er tussen de 1000 en 1200 mensen naar het werk van de 16 gerenommeerde kunstenaars komen kijken en zaterdagmiddag was het al gezellig druk. De kunstenaars zijn niet alleen geselecteerd op hun professionaliteit, ook op de materialen die ze gebruiken, zodat hun kunst in de stijlkamers van het kasteel passen.

Wat dat betreft was de Kunstfair geslaagd. De kunstwerken leken in het kasteel thuis te horen. In de trouwkamer waren de “glas in brons” beelden van Joek van Draanen op de tafels en vensterbanken uitgestald alsof ze er altijd hadden gestaan. In de blauwe kamer leken de gebeeldhouwde vogels Van Martin Griek op de vleugel en op de marmeren tafels zich helemaal op hun gemak te voelen.

Leo Gerritsen had zijn buitenkunst uitgestald voor het kasteel. De creatieve vogelhuizen en voederplateaus zijn gemaakt van cortenstaal dat een roestige uitstraling heeft. ‘Roest is de beschermlaag van dit soort staal’, vertelt Leo.

Hamonisch

In de voortuin stonden de kunstzinnige uitvindingen van Hans Houkes; een aantal keramische maskers voorzien van een bewegingsdetector die muziek maken als er iemand voorbij loopt. ‘De maskers zijn harmonisch op elkaar afgestemd’, vertelt Hans die muzikant van beroep is. De besturing van zijn muzikale keramiek heeft hij zelf uitgevonden. ‘Ik had iets in mijn hoofd en heb net zolang gezocht tot het verwezenlijkt was.’ Het publiek nam de tijd om uit te proberen wanneer de maskers stil waren en wat voor geluid ze maakten als ze er langs liepen.

‘Takkenwijf’

Leo van Lith was boven in de Oostvleugel te vinden met beelden in steen en brons. “Het takkenwijf” waarbij Aart van Schijndel een gedicht maakte, trok veel bekijks.

Kunstfair: sfeer, kunst, drukte: Er exposeren een aantal kunstenaars en die kunst schijnt naadloos in het oude kasteel te passen. © Jean Pierre Reijnen

In de permanente expositieruimte hingen de kleurrijke schilderijen van Jos Leurs uit Leende. Hij heeft lang in Frankrijk gewoond. ‘Ik heb de kleuren mee naar Nederland genomen’, zegt hij. In tegenstelling tot het werk van de andere kunstenaars is dat van Jos nog tot begin mei in het kasteel te bekijken.

Grote variatie