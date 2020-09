Supermarkt Plus Mierlo: corona- maatregelen serieus nemen

MIERLO - Plastic gezichtskappen voor het personeel, mandjes de deur uit en een winkelwagentjesplicht. Bij de Plus in Mierlo zijn de aangescherpte coronamaatregelen al goed zichtbaar.

Na de landelijke persconferentie ging supermarkteigenaar Wim van Doornmalen gisteren meteen tot actie over. ,,Per week komen hier zo’n 14.000 klanten binnen, dus onze medewerkers zijn best kwetsbaar. Ik wil er alles aan doen om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Voor mijn personeel en mijn klanten”, aldus Van Doornmalen.

,,Het advies om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimten vind ik heel wenselijk. Ik vind een mondkapje minder fijn zitten, dus heb ik gekozen voor plastic beschermkappen voor het gezicht, voor mijn personeel.”

Mondkapjesplicht

De roep om in Nederland een mondkapjesplicht in te voeren, wordt ondertussen steeds luider. InRetail, de branchevereniging voor winkeliers, vreest dat klanten er straks niets meer van begrijpen, met vervelende of zelfs agressieve confrontaties aan de deur tot gevolg. Directeur Jan Meerman van InRetail vindt dat het kabinet een mondkapjesplicht moet opleggen. ,,Dit moet centraal vanuit Den Haag worden geregeld. Nu worden winkeliers met een dilemma opgezadeld, dat kan niet.’’

Het gebruik van mondkapjes voor klanten is in de Mierlose Plus (nog) niet verplicht. De eigenaar houdt de regels vanuit de landelijke overheid aan en kijkt naar het advies van het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel. ,,Het gebruik van een winkelwagen is bij ons verplicht en ook als je met z’n tweeën komt, moet je twee karretjes pakken. Daar spreken we mensen op aan. Het gaat er hier gemoedelijk aan toe, want mensen weten wat ze kunnen verwachten bij ons. De enkeling die geen winkelwagentje wil pakken, vragen we ergens anders boodschappen te doen.”

Weinig moeite

Bij de Plus loopt Koen Machiels dinsdagavond rustig rond, als even daarvoor de strengere maatregelen zijn ingegaan. Machiels heeft weinig moeite met de aanscherpingen. ,,Zolang ik maar anderhalve meter afstand kan houden, vind ik het goed”, vertelt hij. Her en der loopt iemand in de supermarkt met een mondkapje op en die afstand bewaren kan hier met gemak.

,,We hadden al desinfectie en wasbakken bij de ingang staan, nog van de maatregelen bij de eerste coronagolf. Ook de bestickering op de vloer en de hesjes van het personeel gaven al aan dat afstand gewenst is”, zegt de Mierlose supermarkteigenaar. ,,We hebben de nieuwe aanpassingen kort doorgenomen met het personeel. Die kappen zijn wel een ding natuurlijk. Sommige caissières vroegen of zij ook zo’n kap op moeten, terwijl ze al achter een plexiglas scherm zitten. Iedereen heeft een beschermkap op, want soms moet je als caissière natuurlijk ook de winkel in met een klant en dan ben je even goed beschermd.”

Ouderenuurtje

Naast de extra maatregelen voor zijn personeel, heeft Van Doornmalen per direct een ouderenuurtje ingevoerd. ,,Van zeven tot acht uur ‘s ochtends, nog vóór de normale openingstijden, mogen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid rustig komen winkelen”, aldus de eigenaar. Die maatregel voor verplichte speciale winkeltijden voor deze doelgroep, geldt volgens het landelijk beleid officieel vanaf 5 oktober. Plus in Mierlo voert het nu al in.