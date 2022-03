Supervrijwilliger Plonie van Campen redde duizenden padden in Geldrop

GELDROP - Vanaf 1984 heeft Plonie van Campen ieder jaar schermen opgezet en emmers ingegraven langs de Rederrijkerslaan en Bosrand in Geldrop, om padden over de weg te zetten. Afgelopen zaterdag deed ze het weer samen met andere vrijwilligers. Vorig jaar werd ze door de gemeente Geldrop-Mierlo uitgeroepen tot supervrijwilliger.

Dat is niet alleen vanwege de hulp aan de padden. Van Campen (71) heeft zich op meer vlakken ingezet als vrijwilliger bij het IVN Geldrop. Ze geeft onder andere lezingen, begeleidt groepen als natuur- en watergids, en ze is secretaris. Ze zit in het bestuur en is medeoprichtster van Water Natuurlijk, een van de belangrijkste partijen in het Waterschap.

Opgeleid als laborante

Haar interesse heeft niet altijd bij de natuur gelegen. ,,Ik ben opgeleid als laborante”, vertelt ze. En ik werkte bij een chemisch bedrijf. Al het afval ging gewoon de sloot in. Toen we het slootwater op een keer gingen testen, kwam ik erachter hoe giftig het water was geworden. In die tijd dacht niemand eraan dat het schadelijk kon zijn, ook niet als het de lucht inging.”

Quote Die testen met slootwater hebben me veranderd. Ik wilde me inzetten voor de natuur en het beschermen ervan Plonie van Campen

,,De reactie op de ontdekking waren hogere schoorstenen en langere rioolbuizen, zodat vervuilde lucht in de hogere luchtlagen kwam en het vergif verder de zee in. Mensen hadden er dan geen last meer van, werd er gedacht. Dat het niet hielp, wisten we toen nog niet. Maar die testen met slootwater hebben me veranderd. Ik wilde me inzetten voor de natuur en het beschermen ervan. Ik ging biologie studeren en werd in 1984 vrijwilligster bij het IVN. Dat jaar ben ik ook begonnen met het overzetten van padden.”

Klassieke vrijwilliger

Van Campen is een typisch voorbeeld van een klassieke vrijwilliger, iemand die zich jarenlang inzet voor één club. Vorig jaar werden alle vrijwilligers van de gemeente in het zonnetje gezet vanwege het jaar van de vrijwilliger en werden er supervrijwilligers gekozen. Van Campen was een van de zes.

Vorige week werd het uitvoeringsplan vrijwillige inzet voor de komende twee jaar in de gemeenteraad besproken. Daar gaf wethouder Looijmans aan dat er een nieuwe trend gaande is; de moderne vrijwilliger wil zich niet meer jarenlang, wekelijks op dezelfde tijd, inzetten voor één club. Ze zijn liever flexibel. Een afgebakende klus en daarna weer even niets. Iedere club heeft behoefte aan meer vrijwilligers. Door corona zijn er nogal wat weggevallen die hopelijk weer terugkomen. Maar als er ingezet wordt op de hedendaagse trend, zou dat wel eens een heel nieuwe groep mensen kunnen inspireren om hun steentje bij te dragen.

Rustiger aan doen

Van Campen is nog niet van plan om te stoppen, maar ze gaat het wel rustiger aan doen, zich flexibeler inzetten. ,,Het secretariaat ga ik overdragen. Daar ben ik dagelijks een paar uur mee bezig. Als ik een paar weken weg wil, moet ik eerst een berg werk verzetten en daarom heb ik nooit zo’n zin in vakantie. Ik ben niet voor niets met pensioen, reizen hoort er nu bij.”

Ze blijft wel lezingen geven. ,,Dat houdt me scherp. Om bij te blijven moet ik alle artikelen lezen die over natuuronderwerpen geschreven worden. En excursies wil ik ook blijven doen. Kinderen beginnen vaak te stralen als ik ze over de natuur vertel. Daar kick ik op.”

Aan het supervrijwilligerschap heeft ze even moeten wennen. ,,In eerste instantie wist ik er niet goed raad mee. Het werk bij het IVN geeft me veel voldoening. Dat ik er ook nog een oorkonde voor kreeg, leek me wat veel. Maar achteraf ben ik erg blij met de waardering.”