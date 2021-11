Suzanne Voets (20) uit Nuenen wint Groot Dictee der Nederlandse taal: ‘Twijfelde steeds enorm’

Sinter­klaas­or­ga­ni­sa­ties Geldrop en Mierlo eensgezind over Zwarte Piet: die tijd is voorbij

GELDROP-MIERLO - Of de sinterklaasintocht in Mierlo doorgaat is hoogst onzeker. In Geldrop komt die er bijna zeker wél. Maar één ding staat vast: De pieten zullen allemaal van de roetveegsoort zijn. ,,We gaan nu over. Dan zijn we er ook in één keer klaar mee.”

26 oktober