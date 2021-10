Suzanne Voets uit Nuenen jongste debutante ooit bij bekende uitgeverij: ‘Boek is werkelijk uniek’

NUENEN/EINDHOVEN - Vrijdag 15 oktober is in Eindhoven de boekpresentatie van de verhalenbundel ‘De Toverlantaarn’ van Suzanne Voets (20) uit Nuenen. ,,Zelden meegemaakt dat een jonge auteur zó goed kan schrijven”, aldus haar uitgeverij De Arbeiderspers.

Suzanne Voets (Nuenen, 2001) schreef haar boek als profielwerkstuk voor het vak Nederlands in VWO6 van het Eckartcollege in Eindhoven. Ze won er de prijs mee voor het best geschreven werkstuk in Nederland van 2020. Ze is nu tweedejaars student Nederlandse Taal & Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volledig scherm Cover boek © Arbeiderspers

Ironische schrijfstijl

De Toverlantaarn is een bundel verhalen met observaties uit het dagelijks leven, met eigentijdse thematiek en onderwerpen, maar geschreven in ironische 19e-eeuwse stijl.

Voets heeft zich lang verdiept in 19e-eeuws Nederlands. De Toverlantaarn is geschreven in de lijn van de verhalenbundel Camera Obscura van Nicolaas Beets, alias Hildebrand (1814–1903). In deze klassieker uit de Nederlandse literatuur beschrijft hij op humoristische wijze de dagelijkse en minder dagelijkse gebeurtenissen uit zijn tijd.

Manuscript

,,De Toverlantaarn is werkelijk uniek”, jubelt redacteur Esther Hendriks van De Arbeiderspers, de uitgeverij van onder meer ook Paulo Coelho, Maarten ‘t Hart, Arnon Grunberg en Arthur Japin. ,,We vielen als redactie serieus steil achterover toen we Suzannes manuscript lazen. We hebben zelden meegemaakt dat een jonge auteur zó goed kan schrijven.”

Haar boek is een ode aan de Camera Obscura, schrijft Voets in haar nawoord. ,,Ik wil deze weer meer onder de aandacht brengen, en ons literaire erfgoed in het algemeen. Het is immers al treurig genoeg dat we niet meer vanzelfsprekend kennis hebben van de prachtige en zo belangrijke, betekenisvolle literatuur die onze ouders geschreven hebben.”

Vrijdag 15 oktober, boekpresentatie bij boekhandel Van Piere, Nieuwe Emmasingel 48, Eindhoven, inloop 18.30u, aanvang 19u. Samen met dichter Simon Mulder zal Suzanne Voets deze avond poëzie en proza voordragen. Aanmelden kan hier.