Ze komt uit een gezin met vier kinderen, die net als hun ouders hun best doen de taal onder de knie te krijgen en in te burgeren.

,,Dat ROC Ter AA me aanstelde als ambassadrice, heeft leuke dingen opgeleverd”, vertelt Kamla. ,,Ik heb een gooi mogen doen naar het nationale ambassadeurschap met 44 andere kandidaten. In teams hebben we challenges moeten doen. Gewonnen heb ik niet, maar dat vond ik niet belangrijk meer. Het was een leuke dag. En ik ben op de Koerdische tv geweest, op twee kanalen zelfs.”

Heimwee heeft ze nog wel eens

Ze laat een filmpje zien waar ze in rad Koerdisch uitlegt dat ze onder meer doordat ze zo goed Nederlands spreekt door ROC ter AA is aangewezen. Heimwee heeft ze nog wel eens naar haar thuisland ,,En toch wil ik niet meer terug”, zegt ze beslist.

,,We kunnen niet meer terug”, is vader Marwan Mahmoud (54) van mening. ,,De kinderen hebben hier hun weg gevonden en zouden in Syrië helemaal opnieuw moeten beginnen en dat hebben ze al een keer gedaan toen we hier kwamen.”

Nederlandse nationaliteit

Marwan heeft net de schriftelijke bevestiging gekregen dat hij de Nederlandse nationaliteit krijgt. ,,Ik hoef alleen nog maar te tekenen”, zegt hij tevreden.

Moeder Farhà (46) en de kinderen zijn later dan Marwan hier gekomen en moeten nog een jaar wachten. Intussen zijn ze vast van plan om er alles aan te doen om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

Oudste dochter Kamla is bijna geslaagd voor de opleiding financiële administratie. ,,Ik moet nog een heel klein gedeelte inleveren en dan ben ik officieel geslaagd, maar het kan niet meer mislopen.” Dat is niet de reden dat de vlag uithangt bij de familie Mahmoud: oudste zoon Abass (20) is geslaagd voor de havo. Hij gaat civiele techniek studeren.

Jongste broer Rami (16) is nog niet thuis, hij loopt stage voor de kappersopleiding en gaat volgend jaar de mbo opleiding volgen. Jongste dochter Aveen (12) gaat naar groep 8. Een beroep heeft ze nog niet voor ogen, maar ze wil studeren.

Quote Corona heeft wel roet in het eten gegooid. We konden geen contact leggen met Nederlan­ders en dat is de taalvaar­dig­heid niet ten goede gekomen Kamla Mahmoud

Hun ouders Marwan en Farhà kunnen zich na alle inburgeringscursussen aardig redden. De kinderen hoeven niet meer te tolken als ze met de huisarts, de gemeente of met de IND (Integratie en Nationalisatiedienst) moeten communiceren.

Om de taal te oefenen gaat Farhà zich inschrijven bij een sportschool en Marwan blijft vrijwilligerswerk doen in de bibliotheek van basisschool De Vlinder. Ze hebben zich allebei voor een vervolgcursus ingeschreven.

,,Corona heeft wel roet in het eten gegooid", vertelt Kamla. ,,Het was niet mogelijk om contact te leggen met Nederlanders en dat is de taalvaardigheid niet ten goede gekomen.”

Elkaar in de weg met drie kleine slaapkamers

Dat was niet het enige probleem waar ze mee te maken hadden tijdens de lockdown. De kinderen kregen online les en zaten elkaar in de weg in het huis met drie kleine slaapkamers. ,,Nergens was rust te vinden", zegt Abass.

Hij is de enige die echt corona heeft gehad. Hij heeft een maand in quarantaine thuis gezeten. ,,Het was moeilijk, maar niet zo moeilijk als de eerste maanden dat we in Nederland waren. De scholen waren nog niet geregeld en als mensen iets tegen me zeiden, verstond ik ze niet en zij verstonden mij niet.”