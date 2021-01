’t Goed in Geldrop puilt uit; ‘We halen nu de kwaliteitsspullen er tussenuit’

,,De kringloop is in stilte open, vertelt Liesbeth van der Kuijlen, vestigingsmanager van Geldrop. ,,We nemen spullen aan en we halen ze ook op. Verkopen kunnen we niet, omdat de winkel dicht moet blijven en we zitten dus vol. Helaas zijn we er ook toe over moeten gaan om de tassen met spullen te openen als mensen die komen brengen en alleen de kwaliteitsspullen eruit te halen. De rest moeten mensen zelf weggooien.” Intussen is het team bezig om oude spullen in de winkel te vervangen door nieuwere. ,,En toch gooien we geen goede spullen weg. Dat zou de kringloop in de war gooien. Juist nu de lockdown goede dingen doet voor het milieu, moeten we zuinig zijn op bruikbare spullen en ze hergebruiken.”