’t Nupke wordt weer bij de tijd, mét draaiende dakgoot

Het vorige grote onderhoud van de molen heeft in 1979 plaatsgevonden. ,,Nu was het echt weer nodig. Vooral het gaandewerk, het mechaniek van de molen, was er slecht aan toe. De laatste drie jaar is er nauwelijks onderhoud gepleegd en daardoor hebben de houten onderdelen schade opgelopen. In het hout zit niet alleen boktor, maar ook de bonte knaagkever. Die holt de balken van binnen uit.”

In de kap is de restauratie nu klaar. De komende weken wordt alles wat de molen laat draaien gecontroleerd en afgesteld. Daarnaast worden de muren aan de buitenkant gereinigd en het houtwerk geschilderd. ,,Een nieuwigheidje wordt de dakgoot rond de kap, zodat de muren van de molen minder vochtig worden. De goot moet met de kap mee kunnen draaien en dat kan door de afvoer via het staartstuk te laten lopen. Er zijn al een paar molens waaronder die in Nuenen die een goot hebben en het lijkt effect te hebben. De muren blijven droger.”

Windvang is slecht

De kosten van de restauratie, Tullenmans schat dat die ongeveer 75.000 euro bedragen, komen voor rekening van de gemeente. Ook als de molen is gerestaureerd moet hij regelmatig draaien om het mechaniek in balans te houden. De windvang van ’t Nupke is op dit moment al slecht en wordt in de toekomst nog meer beperkt als het appartementsgebouw Entrada in de Laarstraat is gebouwd en er ook nog hoogbouw komt bij Tilborghs Staal op het industrieterrein. ,,In maart gaan we naar de rechter in een poging om de bouw van Entrada tegen te houden. De klachtencommissie van de gemeente heeft onze bezwaren tegen de fabriekshal van Tilborghs Staal afgewezen. Of we daarvoor ook naar de rechter gaan, weten we nog niet.”